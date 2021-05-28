Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Böylece teslim olan örgüt mensubu sayısı 73'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha yurda giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 73'e yükseldi.
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