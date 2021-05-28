Emniyet birimleri, organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan 3 kişinin Çanakkale'de olduğunu belirledi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çanakkale'de lüks bir villaya operasyon gerçekleştirdi.

Örgütte kilit rol oynayan A.S., villada, diğer iki şüpheli ise saklandıkları ev ve işyerlerinde gözaltına alındı.

Yakalananlar ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 63 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı. 9 Nisan'da 7 ildeki 121 adrese yapılan operasyonda, 52 kişi gözaltına alınmıştı.