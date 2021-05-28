Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız sistemlerin artık Türkiye'nin savunma sanayii stratejisinin ön sıralarında yer alan bir kavram olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) test atışında tatminkar sonuçlar alındığını vurguladı.

"Daha da geliştirilmesi için çalışılacak"

Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin çok geniş ölçüde SİHA'ları kullandığını belirten Demir, "Harekat alanlarında tecrübeleri ve başarıları görülüyor. İnsansız sistemleri kara, deniz üstü ve deniz altı araçlarına taşımayla ilgili bir müddettir çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaların neticelerinden birisini burada gördük. Silahlı insansız deniz üstü aracımız, takılan Cirit ve UMTAS füzeleriyle seyre çıktı ve hareketliyken 5 kilometreden atış yaparak belirlenen hedefi başarıyla tahrip etti. Teknemizin hızı, manevra kabiliyeti ve vuruş mesafesiyle ilgili çok tatminkar sonuçlar aldık. Daha da geliştirilmesi için çalışılacak" dedi.

Atışın mühimmat başlığıyla yapıldığını, Roketsan'ın daha önce tecrübe edilmiş füzelerinin kullanıldığını dile getiren Demir, SİDA'lara ileride daha başka vurucu unsurlar da yerleştirilebileceğini söyledi.

"Türkiye bu ligdeki yerini yükseltecek"

Bu sistemin grubu ve sınıfının ilk örneği olduğunu anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Sırada başka örnekler de var. Hatta bu operasyonel kavramın çeşitlendirilerek hayata geçeceğini söyleyebilirim. Türkiye insansız harekat ortamını oluşturmak ve elde ettiği teknolojileri geliştirerek bu sınıfta üst ligde oynayan bir oyuncu olduğunu gösterecek. Nasıl SİHA'larda bunu gösterdiysek, diğer sistemlerde de adım adım geliyoruz. Başarıları görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Ortaya konulan başarılarla Türkiye bu ligdeki yerini yükseltecek. Dünyada bu anlamda ilgi çeken bir ülke olduğu kadar ortaya koyduğu konsept, kavram ve uygulamalarla da dikkati çekecek."

400 kilometre seyir menziline sahip

Yerli ve milli savunma sanayi açısından 'heyecan verici' olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor.

Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.

Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabiliyor.