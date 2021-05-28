Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüştü.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.
Görüşmede, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirten Muş, şu ifadeleri kullandı:
"Yol haritamızı belirledik. Türkiye-AB pozitif gündemi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularını ele aldığımız görüşmedeki yapıcı yaklaşımından dolayı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’e teşekkür ediyorum."
Etiketler: Avrupa Birliği Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı
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