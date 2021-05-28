Hudut Kartalları sınırlarda geçit vermiyor. Mehmetçik, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde Suriye'den yurda kaçak yollarla geçmek isteyenlerin olduğunu tespit etti.

Kaçak yollarla geçmeye çalışan 4 kişi Mehmetçik'in dikkati sayesinde yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yakalananlardan 2'sinin terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe’deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK mensubu olduğu tespit edildi.Şahıslar Ceylanpınar İlçe J.K.lığı ve Şenyurt J.Krk.K.lığına teslim edildi pic.twitter.com/5n8wDxQaDg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2021

Yakalananlar Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şenyurt Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.