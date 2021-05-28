Sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist yakalandı
Şanlıurfa ve Mardin'de yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yakalananlardan ikisinin terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edildi.
Hudut Kartalları sınırlarda geçit vermiyor. Mehmetçik, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde Suriye'den yurda kaçak yollarla geçmek isteyenlerin olduğunu tespit etti.
Kaçak yollarla geçmeye çalışan 4 kişi Mehmetçik'in dikkati sayesinde yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yakalananlardan 2'sinin terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.
Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe’deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK mensubu olduğu tespit edildi.Şahıslar Ceylanpınar İlçe J.K.lığı ve Şenyurt J.Krk.K.lığına teslim edildi pic.twitter.com/5n8wDxQaDg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2021
Yakalananlar Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şenyurt Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
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