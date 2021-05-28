Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 12:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Azerbaycan paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yılını kutladı.
Fuat Oktay, "Azerbaycan 103 yaşında" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Oktay, Türk ve Azerbaycan bayraklarının gökyüzünde dalgalandığı, "28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı ve Bağımsızlık Günü kutlu olsun" mesajının yer aldığı görseli de paylaştı.
28 Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke #Azerbaycan’ın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 28, 2021
Azərbaycanlı qardaşlarımıza sevgi və ehtiramımı göndərirəm.#Azerbaycan103Yaşında pic.twitter.com/vMWJ0r1Xf3
Etiketler: Azerbaycan Fuat Oktay
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