Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Camii minarelerinden öğle vakti ezan ve sela sesi yükseldi.

İlk cuma namazı kılındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye gelişinde avlu ve meydanda bulunanları selamladı.

[Fotoğraf: AA]

"İslam'ın Yeryüzündeki Mührü Camiler ve Fethi İstanbul" başlıklı hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi. Erbaş, edilen duaların ardından ilk cuma namazını kıldırdı.

Cuma namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Erdoğan namaz çıkışı avluda ve meydanda toplananlara seslendi.

[Fotoğraf: AA]

"Taksim Camii bizim dünyamızda farklı bir öneme sahiptir"

İlk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Taksim Camii bizim dünyamızda farklı bir öneme sahiptir. Caminin yerinde mescid bile yok ve maalesef burada cami yapımına müsaade yok. Adeta kümes gibi bir yerde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı. İstanbul'umuzun en güzel yerlerinden biri olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nın kesişim noktasında yer alan camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır.

[Fotoğraf: AA]

"Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır"

Dünyada sayılı projeler arasında da yer alan Taksim Camimiz, İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden almıştır. Üzerine oturduğu 2,5 dönümlük arsa üzerinde 33 metreyi bulan kubbe yüksekliğine, 65 metreye yakın minare uzunluğuna sahip, açık ve kapalı alanlarında 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği camimizin inşasında kullanılan her malzeme titizlikle seçilmiştir. Mihrap, minber ve kürsü ise bizzat caminin banisi Altan Elmas tarafından tasarlanmıştır.

"Ayasofya'ya selam, fetihe hediye"

Taksim Camii'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii’ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir’ine verilen bir selam, yarın ulaşacağımız İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum.https://t.co/Y4q6nJ4J4D pic.twitter.com/pkBNcpdSED — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2021

Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından İstanbul'a kazandırdığımız bu üçüncü önemli manevi mirasın, asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum.

Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır.

Barbaros Hayreddin Paşa Camii müjdesi

Hızla bir eserimiz daha yükseliyor. Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayreddin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz.

"Milletimizin birliğini bozamayanlar camilerimizi hedef aldı"

Camiler insanların kardeşliğini pekiştirdiği yerlerdir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Milletimizin birliğini bozamayanlar camilerimizi hedef aldı. FETÖ'nün ibadet ve hayır kisvesi altında sergilediği ihanetin benzerlerini farklı görünümler, sıfatlar, bahaneler altında tekrarlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Taksim Camii önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın. Milletimizin bin yıldır canı pahasına koruduğu, alın teriyle yükselttiği, gözünden bile sakındığı vatanını parçalamak, devletini zayıflatmak, uhuvvetini bozmak için uğraşanların sonu yine hüsran olacaktır. Bu saldırıların hepsini akamete uğratmayı başardık. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturmaya, şehitlerimizin emaneti olan bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturmaya, şehitlerimizin emaneti olan bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. https://t.co/Y4q6nJ4J4D pic.twitter.com/qxrW7K0dXa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2021

"Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur"

Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Ülkemiz istiklalimizin timsali, yeni bir eser daha kazanmıştır. Bu uzun mücadele döneminde camimizin vücut bulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.