Parti genel merkezlerinde gündem yeni anayasa.

AK Parti, çalışmasını bitirdi. Prof. Dr. Yavuz Atar başkanlığındaki Anayasa Bilim Kurulu'nun hazırladığı taslak metin önce MHP ile paylaşılacak.

MHP, yeni anayasa için çalışmalarını 4 bölüm ve 100 maddeden oluşan taslak metin ile tamamladı. O metni AK Parti'nin ilgili kurmayları inceledi.

Cumhur İttifakı, yeni anayasa için önce kendi için değerlendirme yapacak

Başlıklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında geçen hafta yapılan görüşmede de ele alındı.

Cumhur İttifakı ortakları şimdi kendi önerilerini istişare edecek. Önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlendirecek ortak bir metin oluşturulacak. Ardından diğer siyasi partilerle müzakere süreci başlayacak. Eğer muhalefetten yeterli destek gelmezse taslak metin halkın oyuna sunulacak.

CHP'de yeni anayada mesaisi sürüyor

Ve millet ittifakı.

CHP'nin güçlendirilmiş parlamenter sistemi öne çıkardığı yeni anayasa çalışması bitti. Gözler, parti meclisi toplantısına çevrildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanan taslak metni A takımı ile görüşecek. Öneriler değerlendirilecek. Taslak metne son şekli verilecek.

İyi Parti 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' teklifini tanıttı

İyi Parti'nin önerisi de İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem. Partinin hukukçu kurmayları tarafından hazırlanan teklif Genel Başkan Meral Akşener tarafından tanıtıldı.

İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde, Türkiye Cumhuriyeti, Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından yönetilecek.

