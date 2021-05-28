Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan temasları kapsamında mevkidaşı Emin Emrullayev ile birlikte Guba kentini ziyaret etti.

Selçuk ve Emrullayev, burada Azerbaycan Eğitim Bakanlığınca inşa edilen STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) Merkezi'nin açılışını yaptı. Merkezi gezen bakanlar, yetkililerden bilgi aldı.

"Tecrübelerimizi aktarmaya hazırız"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ziyaretiyle ilgili basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Azerbaycan'la ilişkilerde söylemlerden ziyade eylemlerden söz edilen bir dönemde olduklarını belirtti. Selçuk, "Bundan sonra Bakanlık olarak açılışını yaptığımız STEAM merkezleri gibi merkezler, mesleki eğitim konusunda iş birliği, öğretmen eğitimi konusundaki yapılacak ortak projeler önümüzdeki dönemde ele alacağımız konular olacak. Bu konuların tamamında çok güçlü iş birliği içerisinde tecrübelerimizi birbirimize aktararak mesafe alacağımıza inanıyorum. Biz her türlü iş birliği ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız" dedi.

Yakın dönemde yapılacak iş birliklerinden de bahseden Selçuk, şunları söyledi:

"Lise seviyesinde mesleki eğitimde bazı projelerimiz var. Hem dijital dünyada becerilerin geliştirilmesi hem teknisyen yetiştirme konusunda ortak çalışmaların yapılması, çocuklarımızın meslek liselerinde sertifikalandırılması, dünya standartlarında diplomalar almaları konusunda çalışıyoruz. Diploma denklikleri çalıştığımız bir diğer konu. Öğretmenlerimizin becerilerinin geliştirilmesi konusu da ele alınıyor"