İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un moderatörlüğünü yaptığı Basın Kartı programında, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve TGRT Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeleri terörden arındırdık'

Türkiye'nin geleceği bölgesel anlamda da çok önemli. 94 tane belediyeyi görevden aldık, Doğu ve Güneydoğu'yu terörden arındırdık, etkin bir mücadele verdik.

"Saldırılar büyük oranda düştü"

Bütün operasyonlar dahil 2015 yılında toplam bin 282 silahlı saldırı olmuş, 2018'de bu rakam 592'ye düşmüş. 2015'te mayın ve EYP'li saldırı 113 iken 2018'de 6'ya düşmüş.

Yaya ölümleri yüzde 47 düştü

Yaya ölümlerini yüzde 47 düşürdük. Son 3 ayın ölüm ortalamasında geçen yıla oranla yüzde 38 düşüş var.

"Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi değişti"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini değiştirdi. Güneydoğu'nun gençleri artık geleceğe umut besliyor.

"PKK dinsiz bir örgüttür"

PKK dinsiz bir örgüttür, bölgeyi de dinsizleştirmeye çalışıyor. Kadın meselesini öne almasında annelere ulaşarak, çocuklara da sirayet ederek onların geleceklerine iletmesine engellemeye çalışıyor. Biz bunlarla safha safha mücadele ediyoruz. PKK aynı zamanda cinsellik üzerine kurulmuş bir örgüt.

"Terör yuvası Kandil'in arkasında birçok ülke var"

40 yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu işliyorlar. Terör yuvası Kandil'in arkasında birçok ülke var. Terörü bitirirsiniz, ama önemli olan zihniyeti kurtarmak. Bizim tek hedefimiz gelecek nesilleri kurtarmaktır. Biz bu işin sonuna geldik, biz onlara karşı kazanmadık, Avrupa'ya Amerika'ya karşı kazandık, biz onların ne yaptığını bilmiyor muyuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Muhalefet adaylarının 178'i hakkında PKK'dan, 45'i hakkında FETÖ'den, 4'ü hakkında DEAŞ'tan adli işlem var.https://t.co/iH6M1copnX pic.twitter.com/9PXL3QzBte — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mart 2019

"Terör bağlantılı birçok isim muhalefetin aday listelerinde"

PKK'ya yakın isimler milletin vekili olmaz. Terör bağlantılı birçok isim muhalefetin aday listelerinde bulunuyor. 378 meclis üyesi adayının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi. Muhalefetten 178 aday hakkında PKK'dan adli işlem var, 45'i hakkında FETÖ'den, 4'ü hakkında DEAŞ'tan işlem var.

Terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacaklar.

#SONDAKİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adayları seçilmeleri halinde açığa alınacaklar.https://t.co/iH6M1copnX pic.twitter.com/XCTAr6KRwq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mart 2019

"CHP ve İyi Parti, HDP söylemlerine karşı çıkamıyor"

Genel başkanların haberleri olmadan işbirliği sağlanamaz. CHP ve HDP tüm ilçelerde protokol sağladı. CHP ve İyi Parti, HDP söylemlerine karşı çıkamıyor. Kılıçdaroğlu, CHP'de karanlık bir dönem olarak anılacak. Bugünkü CHP ile Atatürk biraraya getirilemez.

"Türkiye ilk kez böyle bir fırsat elde etti"

Millet İttifakı ile ilgili Türkiye ilk kez böyle bir fırsat elde etti, dünyada şaşkınlık içinde.

"DHKP/C'de üst düzey yönetici kalmadı"

Dış güçlerin Türkiye'de kullanabileceği bir tek PKK kaldı. DHKP/C üyesi üst düzey yönetici kalmadı, kalanlar da ya ölüdür ya da tutukludur.

#SONDAKİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dış güçlerin Türkiye'de kullanabileceği bir tek PKK kaldı. DHKP/C'nin üst düzey yöneticileri kalmadı. Ya ölüdür ya tutukludur.https://t.co/iH6M1copnX pic.twitter.com/Blv0fKMB4k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mart 2019

"Yavaş'ın açıklamaları tatmin edici değil"

Mansur Yavaş'ın açıklamaları tatmin edici değil. 20 trilyonluk bir şeker fabrikasının davası söz konusu, davayı kaybetmişler. Bu olayın içinde iş takipçiliği ve şantaj var. CHP bu olayla ilgili hiçbir ses çıkarmıyor.

İran ile ortak operasyon

İran ile sınırda ilk kez ortak bir iş çıkardık. 300'e yakın bir TİM'le gerçekleştirdik, onlar da hemen hemen 300 kadar TİM'le gerçekleştirdi. 18-23 Mart'ta Iğdır, Hakkari, Van ve Ağrı sınırlarında ilk kez karşılıklı, ortak operasyonu yaptık, bitirdik.

#SONDAKİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İran'la sınırda ilk kez karşılıklı ortak operasyon düzenledik. Türkiye'de 700 civarında PKK'lı terörist kaldı.https://t.co/iH6M1copnX pic.twitter.com/D0DlPTSgb7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mart 2019

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Türkiye'de yurt içinde 700 civarında terörist kaldı.

Seçimlerde 553 bin personel görev yapacak.

Kaynak: TRT Haber, AA