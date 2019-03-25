Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Demokrasi Meydanı'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Gönüllerimize sınır çizdirmeyiz, ebedi kardeşliğimize leke sürdürmeyiz"

Kim ne derse desin gönüllerimize asla sınır çizdirmeyiz. Kim hangi oyunu çevirirse çevirsin ebedi kardeşliğimize leke sürdürtmeyiz, 780 bin kilometrekarelik vatanımızda ameliyat yaptırtmayız. Bu topraklar birlik ve beraberliğin kıymetini çok iyi bilir. Pazar günü sizler inşallah yeni bir tarih yazacaksınız.

"Okullarımızı, camilerimizi yakan alçakları hezimete uğratacağız"

Bir asır önce bu toprakları kanımızla yeniden vatanımız kılmışsak bugün de bölücü heveslilerine aynı şekilde karşı çıkıyoruz. PKK terör örgütüne ve onun desteklediği siyasi partinin uzantılarına bu topraklarda yer olmadığını 31 Mart'ta göstereceğiz. Güneydoğu'da binaların altında tünelleri açanlar, hizmet için yoklar, bunlar yıkmak için varlar. Bunlar 14-15 yaşındaki sabileri analarından koparıp Kandil'e kaçıranlar değil mi? Okullarımızı, camilerimizi yakan, yıkan alçakları beraberce hezimete uğratacağız.

"Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını piyonları aracılığıyla veriyorlar"

Birileri hala Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya çalışıyor. Birbirimizi Allah için sevmemizi terör örgütü hazmedemiyor. Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya Kandil'den ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan veriyorlar. Onlar bize mesajlarını piyonları aracılığıyla veriyor. Biz de onlara cevabımızı Muş'tan Rabia'mızla veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri hala göğü delen minarelerimize, ezanımıza tahammül edemiyor. Mertçe karşımıza çıkamadıkları için de mesajlarını piyonları aracılığıyla gönderiyor.https://t.co/CaN4Zv4IXs pic.twitter.com/u68EGgoNti — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mart 2019

"Muş'a 2 tane Millet Bahçesi yapıyoruz"

Bölgelerimiz arasında gelişmişlik farkı olmasın diye gayret gösteriyoruz. Kimse bu topraklarda kendini garip hissetmesin diye çaba sarfediyoruz. Muş'a son 17 yılda 11 buçuk kattrilyon liralık yatırım yaptık. Millet Bahçelerimizle şehirlerimizi güzelleştiriyoruz. Muş'a da 2 tane Millet Bahçesi yapıyoruz. 25 bin Muş'lu vatandaşımızın mülkiyet sorununu çözdük. Muş Havalimanı'na yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını kazandırdık.

"Hem CHP'ye hem de HDP'ye rağmen yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Türkiye'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmamıza set vuramadılar. Ben yalanla değil eserlerle konuşuyorum. Hem CHP'ye hem de HDP'ye rağmen yatırımlarımıza devam edeceğiz. 4 buçuk sene daha bu ülkenin başında bu kardeşiniz, biz devlet olarak size hizmete devam edeceğiz. Bugüne kadar Muşlu üreticilerimize 977 trilyon tarımsal destek verdik.

Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 milyon avroluk ekipmanlarla donatacağımız ortak kullanım atölyesi kuruyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde turizm gelirleri ciddi oranda artmaya başladı.

"Sizi aldatanlara değil size hizmetkar olacaklara oy verin"

Bu seçimler sadece belediye seçimleri değil aynı zamanda beka seçimleridir. Güneyimizde kurulmaya çalışılan terör koridorunun önünü tamamen kesmek için bu seçimden güçlü çıkmak mecburiyetindeyiz. Pazar günü sizi aldatanlara değil size hizmetkar olacaklara oy verin.

"Bölücü terör örgütünün güdümündeki partinin eşbaşkanları CHP'ye oy topluyor"

Bölücü terör örgütünün güdümündeki partinin eşbaşkanları yıllarca bu topraklara kan kusturan CHP'ye oy topluyor. Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Kürdistan'da yaşamak isteyenler defolsun gitsin.

Kaynak: TRT Haber, AA