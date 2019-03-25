İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören Mecidiye'de Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katılarak vatandaşlara hitap etti.

Soylu burada yaptığı konuşmasında, PKK terör örgütünün bombalı saldırı planının önlendiğini açıkladı. "Teröristleri sınır ötesinden PKK'dan Türkiye’yi patlatmaya gönderiyorlardı, evlatlarımız teröristleri yakaladı." dedi.

Bakan Soylu, İnsansız Hava Araçları için geliştirilen yeni yazılım ile teröristlerin dağlarda kafalarını dahi çıkaramayacaklarını belirtti.

Soylu şöyle konuştu:

"Bu mayıs ayından sonra bu insansız hava araçlarına öyle bir yazılım yazdık ki inşallah mayıs ayında aparat yerleştireceğiz. Teröristler bırak dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar. Hem içeride hem dışarıda siz merak etmeyin biz işin usulünü biliriz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber