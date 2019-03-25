Gündem
Güvenlik kaynakları: Türk jetleri herhangi bir taciz olayına karışmadı
25 Mart 2019 Pazartesi 17:11 - Son Güncelleme 25 Mart 2019 Pazartesi 17:19
Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını bildirdi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege Denizi’ndeki Eşek Adası’na uçarken helikopterinin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini iddia etti.
Güvenlik kaynakları ise Çipras'ı yalanladı. Yapılan açıklamada, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığı, uçakların mutat görevlerini yaptığı ifade edildi.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.