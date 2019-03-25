Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege Denizi’ndeki Eşek Adası’na uçarken helikopterinin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini iddia etti.

Güvenlik kaynakları ise Çipras'ı yalanladı. Yapılan açıklamada, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığı, uçakların mutat görevlerini yaptığı ifade edildi.

Kaynak: AA