İçişleri Bakanı Çiftçi Suriye'de

Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye İçişleri Bakan Yardımcısı ve Uluslararası İşbirliği İdaresi yetkilileri tarafından resmi törenle karşılandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyareti kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasında güvenlik, kamu düzeni ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik işbirliği konuları ele alındı.

Bakanlar, trafikte elektronik denetleme sistemlerinin kurulması, plaka tanıma ve parmak izi tanıma teknolojilerinin yaygınlaştırılması, pasaport ve kimlik basım süreçlerinin geliştirilmesi ile güvenlik ekipmanları alanındaki işbirliği imkanlarını ele aldı.

Taraflar ayrıca, 112 acil çağrı ve ambulans ağının kurulması, uyuşturucuyla mücadele alanında tecrübe paylaşımı ve Suriyeli polislerin eğitimi başlıklarında işbirliği imkanlarını görüştü.

Tişrin Sarayı'ndaki görüşmeye Türkiye tarafından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Vali-Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan katıldı.

Suriye tarafında ise İçişleri Bakan Yardımcısı Abdülkadir Tahan, İdari ve Mali İşler Bakan Yardımcısı Basim el-Mansur, İnsan Kaynakları Bakan Yardımcısı Hüsam Fettuh, Göç ve Pasaport Dairesi Müdürü Osman Hilal ile çok sayıda yetkili görüşmede yer aldı.

İki bakanlık arasında yürütülen heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından mutabakat zabıtlarının imzalanmasının beklendiği öğrenildi.

"Geri dönüşlerin, Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması ve inşası bakımından kıymetli olduğunun farkındayız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet, güvenlik, gönüllü geri dönüşler ve afet yönetimi başta olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere ziyaret ettiği Şam'da, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi.

Çiftçi, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerini desteklemeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Suriye yönetiminden, gönüllü geri dönüş yapanlara yönelik destekleyici ve teşvik edici politikalar geliştirmesini beklediklerini dile getiren Çiftçi, güvenlik ve barınma başta olmak üzere geri dönenlerin karşılaşabileceği sorunların giderilmesinin dönüş sürecini hızlandıracağını vurguladı.

Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik gelişmelerle birlikte geri dönüşlerde ivme görüldüğünü ifade eden Çiftçi, şunları aktardı:

"Bu geri dönüşlerin, Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması ve inşası bakımından kıymetli olduğunun farkındayız. Bu nedenle gönüllülük esasına dayalı ve güvenli şekilde sürecin yürütülmesine yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz."

İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde hayata geçirilen altyapı projeleri başta olmak üzere, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak imkanları seferber ettiğini dile getirdi.

Geri dönüş yapan çok sayıda kişinin kimlik, aile cüzdanı, konut ve arazi mülkiyet belgelerini kaybettiğini bildirdiğini belirten Çiftçi, belge eksikliği yaşayanlara hukuki destek sağlanmasının gönüllü geri dönüşleri artıracağına dikkati çekti.

2017 yılından bu yana 1 milyon 439 bin 228 Suriyeli ülkesine döndü

Çiftçi, gönüllü geri dönüşler ve göç alanındaki diğer konularda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Şam Büyükelçiliği ve Halep Başkonsolosluğu bünyesinde kurulan Göç Ofisleri aracılığıyla koordinasyonu artırmak istediklerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Çiftçi, 2017 yılından bu yana vatanlarına dönen Suriyelilerin sayısının 1 milyon 439 bin 228'e ulaştığını, 8 Aralık 2024'ten bu yana ise 699 bin 225 kişinin ülkesine döndüğünü kaydetti.

Göç ve geri dönüşlerin, insani yardımlar ve acil durum yönetimiyle birlikte Türkiye ile Suriye arasındaki önemli işbirliği başlıklarından biri olduğunu belirten Çiftçi, Türkiye'nin 2011 yılından bu yana sürdürdüğü Suriye politikası kapsamında Suriyelilere destek verdiğini ifade etti.

Türkiye'de geçici koruma kapsamında hala 2 milyon 255 bin 31 Suriyelinin bulunduğunu aktaran Çiftçi, geri dönüşlerin tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirildiğini vurgulayarak "Hiçbir Suriyeli kardeşimizi zorla geri göndermiyoruz." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmeye, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab da katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Taraflar ayrıca, ortak güvenlik tehditleriyle mücadelede tecrübe paylaşımı ve koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağı vurgulandı.

Bakan Çiftçi, Şam temaslarının ardından Emevi Camii'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Emevi Camii'ni ziyaret etti.

Çiftçi, beraberindeki heyetle Emevi Camii'nde ikindi namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.

Camide vatandaşlarla sohbet eden Çiftçi, daha sonra Emevi Camii'nin onur odasına geçerek Şam'a özgü Mevlevi dinletisini dinledi.

Bakan Çiftçi, Emevi Haziresi'nde bulunan Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Çiftçi ayrıca, Şam'da mezarları bulunan Türk pilotlarının kabirlerinde de Fatiha okuyarak dua etti.

"Görüşmelerin temel amacı Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri geliştirmek"

Çiftçi, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Şam'daki temaslarının verimli geçtiğini belirterek, "Bugün bir günlük resmi ziyaret kapsamında Şam'dayız. Programımız çerçevesinde ilk olarak Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile, ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile bir araya geldik. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildik." dedi.

Görüşmelerin temel amacının Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu ifade eden Çiftçi, özellikle iç güvenlik, afet yönetimi ve kurumsal işbirliği alanlarında temaslarda bulunduklarını söyledi.

Çiftçi, görüşmeleri kapsamında, sınır aşan suçlarla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği, göç yönetimi ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması gibi konuların ele alındığını belirterek, bu alanlarda önümüzdeki dönemde somut adımlar atılacağını kaydetti.

Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerini her alanda geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Çiftçi, ziyaret kapsamında Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, AFAD Başkanı, Göç İdaresi Başkanı ve diğer üst düzey yetkililerden oluşan geniş bir heyetin kendisine eşlik ettiğini ifade etti.

Türkiye’de çeşitli programlarda yüzlerce askeri personele eğitim

Suriye'deki güvenlik kurumlarının kapasitesinin geliştirilmesine yönelik işbirliğinin sürdüğünü dile getiren Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen 8 farklı program kapsamında 901 Suriyeli personelin eğitim aldığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün de 11 farklı program çerçevesinde 3 bin 237 Suriyeli personeli eğittiğini belirten Çiftçi, eğitimlerini tamamlayan personelin ülkelerine dönerek görevlerine başladığını ifade etti.

Önümüzdeki dönemde Suriye'de bir eğitim merkezinin faaliyete geçirilmesinin planlandığını aktaran Çiftçi, "Türkiye olarak ihtiyaç duyulması halinde hem ülkemizde eğitim vermeyi sürdürecek hem de Suriye'de kurulacak eğitim merkezlerine destek sağlayacağız." dedi.

Çiftçi, amaçlarının Suriyeli personelin mesleki kapasitesini geliştirmek ve güvenlik kurumlarının kurumsal yapısına katkı sunmak olduğunu kaydetti.

"Şam’daki manevi atmosferi yeniden yaşamak ve bu tarihi mekanları ziyaret etmek isteriz”

Emevi Camii ziyaretine ilişkin Çiftçi, caminin Şam'ın en önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, "Şam'a gelmişken bu tarihi mabedi ziyaret etmeden ve burada bir vakit namaza iştirak etmeden ayrılmak istemedik." ifadelerini kullandı.

Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni de ziyaret ettiklerini söyleyen Çiftçi, Emevi Camii'nin tarihi ve manevi atmosferinden etkilendiklerini dile getirdi.

Çiftçi, "Şam’daki manevi atmosferi yeniden yaşamak ve bu tarihi mekanları ziyaret etmek isteriz." dedi.

Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, Şam'daki temaslarını tamamlamalarının ardından Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Suriye'den ayrıldı.

Bakan Çiftçi, Suriye'de Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şam'ı bir de Kasyun Dağı'ndan seyrettik. Kadim şehrin hafızasını, bugününü ve yarınını bu eşsiz manzara eşliğinde dinledik. Asırlara tanıklık eden Kasyun'dan, Şam'ın geleceğine umutla baktık. Ziyaretimize eşlik eden Suriye İçişleri Bakanı Sayın Enes Hattab'a nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği için teşekkür ediyorum."