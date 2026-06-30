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TRT Haber 30.06.2026 12:49

DMM: Yolculara tek tek GBT yapılıyor iddiası gerçek dışı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor” iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM: Yolculara tek tek GBT yapılıyor iddiası gerçek dışı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor” iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

NATO Zirvesi kapsamında başkent genelinde gerekli ek güvenlik tedbirleri alınmakla birlikte, iddia edildiği gibi şehre seyahat eden vatandaşlara yönelik sistematik, bir GBT (Genel Bilgi Toplama) uygulaması bulunmadığı vurgulandı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uçak, tren veya otobüs terminallerinin içinde, somut bir güvenlik gerekçesi ya da şüphe olmadıkça yolcuların durdurularak GBT sorgusuna tabi tutulması gibi bir uygulama söz konusu değildir.

Güvenlik tedbirlerini çarpıtarak kamuoyunda panik, korku ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı algısını oluşturmaya çalışan manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı NATO
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