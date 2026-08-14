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Türkiye
AA 14.08.2026 16:11

'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 550 bin lira ceza kesildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve alkolmetreye üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye, 550 bin lira para cezası uygulandı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 550 bin lira ceza kesildi
[Fotograf: AA]

Eskibağlar Mahallesi'nde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği kamyonet, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Sakman Sokak'ta durdurulan kamyonetten inen sürücü F.G, polis ekiplerine mukavemet gösterdi.

Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi.

Sürücüye, "polisin 'dur' ikazına uymamak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak" suçlarından 550 bin lira para cezası yazıldı. Ayrıca kamyonet, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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