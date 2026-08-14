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Türkiye
AA 14.08.2026 13:58

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesi sağlandı

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu.

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesi sağlandı

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalandığı ve bugün Türkiye'ye iade edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kurtuluş'un "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacı ile örgüt kurma", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "silahla birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit" suçlarından arandığı ifade edildi.

"Çelik irademizden kurtulamazlar"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütü elebaşı Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak hedefimiz net, irademiz çeliktendir. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil, adaletin ve güvenliğin kalesidir."

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Arjantin Suç Örgütü
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