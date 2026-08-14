Akciğer nakliyle hem sağlığına hem sesine kavuştu

2020 yılında geçirdiği Covid-19'un ardından akciğerinde 'fibrozis' (doku hasarı) ve 'amfizem' (akciğerlerdeki küçük hava keselerinin zarar görüp genişlemesi ve esnekliğini yitirmesi) gelişen müziyen Ali Sevimli, hastalığı nedeniyle nefes almakta zorlanmaya başladı, oksijene bağımlı hale gelerek, günlük yaşamını sürdürmekte güçlük çekti.

Mesleğini bırakmak zorunda kalan Sevimli, 2 yıl önce nakil sırasına alınmasının ardından temmuz ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuştu. Naklin ardından iyileşme süreci devam eden Sevimli, müzisyenlik mesleğine dönmek için gün sayıyor.

"Tütün ve tütün ürünlerinden kesinlikle uzak dursunlar"

Yaşına göre çok büyük amfizemleri olduğunu belirten Sevimli, doktorların tek çare olarak akciğer naklini önerdiğini söyledi.

Sevimli, günlük hayatında spor yapıp sağlıklı beslense de sigara kullanımının olumsuz etkilerini yaşadığını şu sözlerle anlattı:

"Tütün ve tütün ürünlerinden kesinlikle uzak dursunlar. Ben bunu yaşadım. Merdiven çıkmada, uzun mesafe yürümede, yük taşımakta zorlanıyordum. Oksijensiz duramaz hale gelmiştim. Ve bu da yaşam kalitemi inanılmaz aşağılara çeken bir durumdu."

"Organ bağışı yapan kişiye ve ailesine dua ediyorum"

Naklin ardından kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Sevimli, "Ameliyattan sonra nefes alınca içime serin hava girdi. 20 sene şarkı söyledim. Rahatsızlıktan sonra bırakmak zorunda kaldım. İnşallah şimdi sağlığıma kavuşacağım. Eskisi gibi bağıra bağıra şarkılarımı söyleyeceğim." diye konuştu.

Sevimli, organ bağışı yapan kişiye ve ailesine dua ettiğini belirterek, "Onun organını ben yaşatacağım inşallah. Biz can kardeşiz artık onunla. O öldü ama onun canı bende. Ben onun emanetini tertemiz gidebildiği yere kadar, ömrümün sonuna kadar kullanacağım. Organlarınızı bağışlayın. Bağışlayın ki organlarınız başkalarının vücudunda yaşasın` ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız iş sanat eseri gibi"

Ankara Şehir Hastanesi Akciğer Nakil Merkezi Sorumlu Uzman Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Furkan Şahin, akciğer naklinin solid organ nakilleri arasında en zorlu nakillerden biri olduğunu söyledi.

Ali Sevimli’nin 2024’te nakil listesine girdiğini ifade eden Şahin, sürece dair şunları aktardı:

"Temmuz ayı içerisinde bir gece onun için uygun bir organ bulundu. Bizler hep hazır bulunuyoruz zaten, bu kesintisiz bir hizmet. Devletimizin tüm katkılarıyla hızlıca uçaklarla donör hastanesine gittik. Hastamız için o bağışçı kahramandan o can emanetini aldık. O can emanetini getirip nakletmiş olduk. Ondan sonra da hastamız çok güzel bir yoğun bakım süreci, akabinde de çok hızlı, iyi bir servis süreci geçirdi. Çok da bilinçli ve istekli bir hasta olduğu için sonuçları da çok güzel oldu."

Şahin, normalde akciğer naklinin zor ve komplike, yönetimi zor bir iş olduğunu söyledi. Buna rağmen Sevimli'nin çok kısa sürede çok iyi bir noktaya geldiğini belirten Şahin, "Bizim için sanat eseri gibi yaptığımız işlerin, bu kadar emeğin karşılığını bu şekilde alabilmek, görebilmek. Bu süreci hastamızla birlikte iyi bir şekilde yaşayabilmek bizim için paha biçilmez." açıklamasında bulundu.