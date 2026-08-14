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Gündem
AA 14.08.2026 15:58

Bakan Göktaş'tan CHP Edirne Milletvekili Yazgan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki iddialara ilişkin, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, ünvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'tan CHP Edirne Milletvekili Yazgan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında Edirne'de bir milletvekili hakkında kamuoyuna yansıyan taciz iddialarının son derece vahim olduğunu belirtti.

CHP Edirne Milletvekili Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı
CHP Edirne Milletvekili Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı

Bakanlık olarak, gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacaklarını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, ünvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez. Her bir iddianın ciddiyetle ele alınması, mağdurun haklarının korunması ve gerekli mekanizmaların etkin biçimde işletilmesi temel yaklaşımımızdır. Bu anlayışla, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden, kadınların haklarını, güvenliğini, onurunu ve insanlık haysiyetini korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadına Şiddet
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