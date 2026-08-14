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Türkiye
DHA/İHA 14.08.2026 15:47

Aracından inerek motokuryeye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza

İstanbul'un Fatih ilçesinde, yol verme tartışması üzerine aracından inerek motokuryeye saldıran otomobil sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Aracından inerek motokuryeye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza
[Fotograf: DHA]

Fatih, Eminönü Sarıdemir Mahallesi’nde otomobil sürücüsü Burak B. ile trafikteki motokurye arasında tartışma çıktı. Otomobilinden inen Burak B., motokuryenin yanına giderek tokatla saldırdı. 

Motokuryenin görüntülerle birlikte Beyazıt Polis Merkezi Amirliği’ne şikayette bulunulması üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri sürücüsü Burak B.'yi tespit ederek yakaladı.

Gözaltına alınan Burak B.’ye, "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" ihlalinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobil 60 gün süreyle trafikten menedilirken, Burak B.’nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Burak B. hakkında "kasten yaralama' ve 'hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı. Burak B., adli işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

 

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