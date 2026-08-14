Aracından inerek motokuryeye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza

Fatih, Eminönü Sarıdemir Mahallesi’nde otomobil sürücüsü Burak B. ile trafikteki motokurye arasında tartışma çıktı. Otomobilinden inen Burak B., motokuryenin yanına giderek tokatla saldırdı.
Motokuryenin görüntülerle birlikte Beyazıt Polis Merkezi Amirliği’ne şikayette bulunulması üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri sürücüsü Burak B.'yi tespit ederek yakaladı.
Gözaltına alınan Burak B.’ye, "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" ihlalinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobil 60 gün süreyle trafikten menedilirken, Burak B.’nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Burak B. hakkında "kasten yaralama' ve 'hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı. Burak B., adli işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
August 14, 2026