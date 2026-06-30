Bahçeli: Askeri hastanelerin tekrardan açılması hayati değerdedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki varlığımıza, Aksaz'dan İncirlik'e kadar uzanan stratejik üs ve liman ekosistemlerimize denk NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır.

Türkiye NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna Hersek'ten Irak'a kadar Türk askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/RNShSVUmyG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2026

Kore dağlarında destan yazan Mehmetçik NATO üyeliğimiz henüz resmiyet kazanmadan önce Türk'ün dostluğunu, sadakatini ve sarsılmaz bükülmez bileğini kanıyla, canıyla tüm dünyaya ilan etmiştir.

Dondurucu soğuğun, amansız yokluğun ve cehennemi ateş çemberinin içinde tek bir adım bile geri atmayan o çelikten irade müttefikliğin lafla değil ancak kahramanlıkla mühürleneceğini tarihin hafızasına kazımıştır.

Soğuk savaşın o kasvetli ve tehdit dolu yıllarında da Türkiye NATO'nun yıkılmaz kalesi vazifesini görmüştür. Kuzeyden esen Sovyet yayılmacılığına karşı boğazlarımıza hakim olan milli egemenliğimiz ittifakın başlıca can simidi olmuştur.

Ecdat yadigarı Balkanlarda mazlum Bosna'nın kanayan yarasına merhem olan, Kosova'nın burçlarına emniyet ve istikrar sancağı diken Türk askeri, Afganistan'da Kabil'in güvenliğinden en çetin eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine kadar her alanda en ağır, en çetrefilli sorumlulukları tereddüt etmeksizin üstlenmiştir.

Mavi vatanımızın güney suru Akdeniz'de terör şebekelerine karşı deniz güvenliğinin sarsılmaz kalkanı olan Türkiye, Libya açıklarında NATO'nun deniz harekatlarını ve ambargo denetimlerini koordine etmiş, Irak'ta kalıcı barış ve huzur adına elini taşın altına koyarak sahada kudretini açıkça göstermiştir.

Semalarımızın muhafızı Şanlı Türk Hava Kuvvetleri ise müttefik hava sahasının korunması uğruna Polonya'dan Romanya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hava polisliği görevlerine iştirak etmiştir.

Gök kubbede koşullar ne kadar çetin olursa olsun Türk devletinin mesuliyetten ve fedakarlıktan kaçmayacağını dosta ve düşmana bir kez daha ispat etmiştir.

Şurası iyi bilinmelidir ki bu sayılanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ittifaka sadece mürekkeple imza değil, serdengeçti bir ruhla omuz verdiğinin apaçık delilidir.

Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır.

Bu sebeple Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlenmesinde başat rol üstlenecektir.

Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son Savunma Bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündemin merkezine oturmuştur.

NATO 3.0 olarak ifade edilen bu anlayış ittifakın yeniden sert güce, hızlı karar alma kabiliyetine, üretim kapasitesine ve yüksek hazırlık seviyesine yöneldiğini göstermektedir.

İşte Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Karadeniz'in stratejik sularında bir güvenlik mimarisi inşa edilecekse, alayı peşinen kabul etmelidir ki Montrö ile tahkim edilen boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğimiz o masanın temelini teşkil edecektir.

Doğu Avrupa hattında bir caydırıcılık kalkanı örülecekse kahraman Türk ordusunun sahada zaferle tescillediği harekat tecrübesi, Türkiye'nin muazzam askeri kudreti ve savunma sanayiindeki şahlanışı muhakkak surette denklemin tam kalbindedir.

Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstelenecektir.

"Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir"

NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır.

Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir.

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