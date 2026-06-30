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Gündem
AA 30.06.2026 10:33

Emine Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu anne ve babaların Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bir çocuğun geleceğini değiştiren en büyük zenginliğin sevgiyle sahiplenen bir ailenin varlığı olduğunu dile getirdi.

Bu inançla 2012 yılında başlattıkları Gönül Elçileri Projesi'nin nice evi umutla nice yüreği merhametle buluşturan örnek bir iyilik seferberliğine dönüştüğünü belirten Emine Erdoğan şu açıklamayı yaptı: 

"Ne mutlu ki bugün, kalbini ve yuvasını paylaşan koruyucu ailelerimiz sayesinde binlerce çocuğumuz yarınlara güvenle yürüyor. Gerçek gönül kahramanlarımız olan koruyucu anne, babalarımıza şükranlarımı sunuyor, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü tebrik ediyorum."

Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası

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Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
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