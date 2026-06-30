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Gündem
AA 30.06.2026 10:17

NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar'ı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları, Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti gerçekleştirdi.

NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar'ı ziyaret etti

Dolmabahçe Sarayı'nda dün düzenlenen zirvenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile müttefik ülkelerin katılımcı meclis başkanları ve üst düzey parlamenter temsilcileri, Baykar Teknoloji/Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın rehberliğinde gerçekleştirilen saha ziyaretinde, şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında sunum yapıldı.

NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar'ı ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyarette "Milli Teknoloji Hamlesi" idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın eşi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar ile de görüştü.

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