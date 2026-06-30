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Gündem
TRT Haber 30.06.2026 08:43

Sahipsiz köpek saldırıları sonrası 3 belediye başkanı hakkında işlem

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti'li Narman Belediye Başkanına, CHP’li Köyceğiz Belediye Başkanına sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. DEM’li Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlattı.

Sahipsiz köpek saldırıları sonrası 3 belediye başkanı hakkında işlem

İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin vatandaşların can güvenliğini tehdit eden olaylar ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik iddialar kapsamında yürütülen incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

"Belediyeler gerekli yükümlülükleri yerine getirmedi"

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, son 2 yılda ise 37 vatandaşın köpek saldırıları nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Erzurum’un Narman ilçesinde de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar’ın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ifade edildi.

Yaşanan olayların ardından yapılan incelemelerde, Köyceğiz Belediyesine ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmaların etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin mevzuata uygun yerine getirilmediği tespit edildi.

Narman Belediyesinin ise sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları uzun süre toplamadığı ve bu ihmal sonucunda köpek saldırısının meydana geldiği, belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirildi.

2 belediye başkanına soruşturma, 1 belediye başkanı hakkında ön inceleme

Bu kapsamda, görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı iddiaları üzerine yürütülen incelemeler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da ön inceleme izni verildi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlanması konusunda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

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