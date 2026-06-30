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Gündem
TRT Haber 30.06.2026 17:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi Kabine Toplantısı'nın öncelikli gündemi olacak. Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin gündeminde öne çıkan başlıklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, kabinenin öncelikli gündemi olacak.

32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak.

Gözler, NATO Zirvesi marjında Beştepe'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlardaki iş birlikleri ele alınacak.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Vaşington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek.

Terörsüz Türkiye Kabine'nin gündeminde

Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık ise Terörsüz Türkiye olacak.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinde sahadaki son durum istihbarat verileri çerçevesinde görüşülecek.

Yasal düzenleme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek.

Ekonomideki gelişmeler de gündemde yer alan konular arasında.

Kabine Toplantısı'nda, kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Donald Trump NATO Recep Tayyip Erdoğan
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