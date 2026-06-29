Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.06.2026 23:10

Bakan Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimi ile gönüllü geri dönüşler" konularını ele almak üzere bugün Suriye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Bakan Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Çiftçi'nin ziyaret kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es-Salih ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı" imzalaması bekleniyor.

Öncelikli gündem maddelerinden birini güvenlik işbirliği oluşturan görüşmelerde, "terör örgütleriyle mücadelede kararlılık" mesajı verilecek.

Kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve sınır güvenliği alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirileceği görüşmelerde, gönüllü geri dönüşler ele alınacak.

Görüşmelerde, emniyet alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Suriyeli polislerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesi için gerekli altyapının kurulması da gündemde olacak.

Öte yandan Bakan Çiftçi'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi Suriye
Sıradaki Haber
Bakanlar Memişoğlu ve Yumaklı'dan işbirliği toplantısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:28
Lübnan, İsrail ve ABD arasında imzalanan çerçeve anlaşmasındaki güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı
23:53
Trump: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak
22:22
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda ek seferler düzenlenecek
22:15
Bakanlar Memişoğlu ve Yumaklı'dan işbirliği toplantısı
21:32
İran’dan Fransa’ya "Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme" uyarısı
21:28
Bakan Fidan, Ankara Valisi Canbolat'ı kabul etti
Gazze'de 'Çilek dolunayı'
Gazze'de 'Çilek dolunayı'
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları Belçika semalarında alkış topladı
Türk Yıldızları Belçika semalarında alkış topladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ