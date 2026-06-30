Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.06.2026 22:19

Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında protokol imzalandı

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, Şam'da bir araya gelerek afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında protokol imzalandı
[Fotograf: AA]

Görüşmede, iki ülke arasında afet yönetimi, acil durumlara müdahale kapasitesi ve insani yardım alanlarında iş birliği imkanları ele alındı.

Bakan Çiftçi, Türkiye’nin gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüş sürecini desteklediğini belirterek, zorla geri dönüşe karşı olduklarını vurguladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye’ye dönüş yapmak isteyen kişilerin tapu ve benzeri kayıp resmi belgelerine erişimin kolaylaştırılmasının önem taşıdığını vurgulayarak, Suriye’de faaliyet göstermek isteyen sivil toplum kuruluşlarına gerekli kolaylığın sağlanması gerektiğini belirtti.

Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ise Türkiye’de yaklaşık 7 yıl sığınmacı olarak yaşadığını belirterek, bu süreçte edindiği tecrübelerin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Salih, Türkiye’nin afet ve olağanüstü durumlara müdahale kapasitesini takdir ettiklerini, acil yardım ve kriz yönetimi konularındaki deneyimin Suriye için kıymetli olduğunu kaydetti.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanlarında iş birliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

ETİKETLER
Mustafa Çiftçi Suriye
Sıradaki Haber
MİT Başkanı Kalın, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Reşat ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:33
DMM, NATO Zirvesi ile ilgili sahte paylaşımlara karşı uyarıda bulundu
22:18
MİT Başkanı Kalın, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Reşat ile görüştü
22:12
Koruyucucu aile hizmeti son 20 yılda 21 kat arttı
21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin'i andı
21:21
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1943'e çıktı
21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koruyucu Aile Günü’nü kutladı
Sapanca Gölü'nde 200 personelle temizlik çalışması yapıldı
Sapanca Gölü'nde 200 personelle temizlik çalışması yapıldı
FOTO FOKUS
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ