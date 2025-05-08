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Gündem
AA 08.05.2025 22:34

İBB yolsuzluk soruşturmasında manipülatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yapılan manipülatif nitelikteki paylaşımın içeriğini oluşturanlar ve bunları yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

İBB yolsuzluk soruşturmasında manipülatif paylaşımlara soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir kısım sosyal medya platformlarında manipülatif nitelikte bilgilerin paylaşıldığı ifade edildi.

Söz konusu paylaşımların yanıltıcı vasıfta olduğu ve yargılamayı etkileme amacı taşıdığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, paylaşımın içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Ayrıca yürütülen mali nitelikli soruşturma kapsamında bu aşamada paylaşımda belirtildiği gibi bir gizli tanık bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadesi kullanıldı.

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