Emine Erdoğan, Şeyha Fatima Bint Mubarak ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Annesi, Genel Kadınlar Birliği Başkanı, Annelik ve Çocukluk Yüksek Şurası Başkanı ve Aile Gelişim Vakfı Başkanı Şeyha Fatima Bint Mubarak, Türkiye'ye 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Şeyha Fatima Bint Mubarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edildi.

Emine Erdoğan, Şeyha Fatima Bint Mubarak’ın ziyaretini içtenlikle karşıladığını ifade ederek, kendisini kadın liderliği ile toplum ve insani yardım çalışmalarında öncü bir küresel model olarak belirtti.

Erdoğan, ziyaretin, iki ülke arasında sosyal ve insani alanlarda, kadınların güçlendirilmesi ile çocukların ve ailelerin desteklenmesi konularında işbirliğini geliştirmenin yollarını araştırmak ve bu alanlarda uzmanlık ve başarılı deneyimlerin paylaşılması için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Şeyha Fatima Bint Mubarak ise Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, iki dost ülke arasındaki ikili ilişkilerin derinliğine dikkati çekti.

Bu ziyaretin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Cumhuriyeti ile stratejik ilişkilerini pekiştirme, bu ilişkileri daha geniş ortaklık ve yapıcı işbirliği ufuklarına doğru geliştirme isteği çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulayan Şeyha Fatima Bint Mubarak, özellikle sosyal, kültürel ve bilimsel konularda iki dost ülkeye ve halkın ortak çıkarlarına hizmet edeceğinin altını çizdi.

Şeyha Fatima Bint Mubarak, bu ziyaret aracılığıyla iki ülke arasında toplumlara hizmet eden ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden alanlarda başarılı deneyimlerin paylaşılmasını dört gözle beklediklerini ifade etti.

Ziyaretinde Şeyha Fatima Bint Mubarak'a, Cumhurbaşkanlığı Kalkınma İşleri ve Şehit Aileleri Mahkemesi Başkan Yardımcısı Şeyh Theyab Bin Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Zayed İnsani Miras Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı; Devlet Başkanının eşi Şeyha Seleme Bint Hamdan El Nahyan ve Şeyh Hamdan Bin Zayed El Nahyan'ın eşi, El Dhafra Bölgesi Hükümdarı Temsilcisi Şeyha Şemsa Bint Hamdan bin Muhammed El Nahyan eşlik etti.

Heyette ayrıca Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Reem Al Haşimi, Toplumsal Kalkınma Bakanı Shamma Suhail Faris Al Mazrui, Milli Eğitim Bakanı Sarah El Amiri, İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Dr. Amna Bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, Aile İşleri Bakanı Sana bint Muhammed Suhail, Devlet Bakanı ve Kabine Genel Sekreteri Meryem Bint Ahmed Al Hammadi, Devlet Bakanı Dr. Maitha Bint Salem Al Shamsi, Hükümet Geliştirme ve Gelecekten Sorumlu Devlet Bakanı Ohood Khalfan Al Roumi, Devlet Bakanı Nura Bint Muhammed El Kabî, Devlet Bakanı Khalifa Shaheen Al Marar, Girişimcilikten Sorumlu Devlet Bakanı Alia Bint Abdullah Al Mazrui, Genel Kadınlar Birliği Genel Sekreteri Nura Halife El Suveydi ve Yüksek Annelik ve Çocukluk Konseyi Genel Sekreteri Reem Bint Abdullah Al Falasi yer aldı.