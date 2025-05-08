Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.05.2025 19:42

Bakan Fidan, Varşova'da temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) marjında yapılan oturuma katıldı. Fidan ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Varşova'da temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından Varşova'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Gymnich marjında yapılan oturuma katıldığı belirtildi.​​​​​​​

 

Fidan, İsveçli ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile ayrı ayrı ikili görüşmelerde bulundu.

Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlarda Fidan'ın AB Gymnich marjında Stenergard ve Popşoi ile bir araya geldiği aktarıldı.

ETİKETLER
Hakan Fidan Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:54
İletişim Başkanlığı'nın "Ayın Tarihi" dergisinin 18. sayısı yayımlandı
19:34
Trump: Çin, bizimle bir anlaşma yapmayı çok istiyor
19:24
Patlayan araç lastiği zincirleme kazaya neden oldu
19:22
Starmer, ABD ile ticaret anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendirdi
19:19
Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı
18:59
Pakistan, Hindistan'da sivilleri hedef aldığı yönündeki suçlamaları reddetti
Ankara-Niğde Otoyolu dolu ile beyaza büründü
Ankara-Niğde Otoyolu dolu ile beyaza büründü
FOTO FOKUS
Patlayan araç lastiği zincirleme kazaya neden oldu
Patlayan araç lastiği zincirleme kazaya neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ