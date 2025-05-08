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Gündem
TRT Haber 08.05.2025 18:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hindistan-Pakistan geriliminin sıcak çatışmaya dönmesinden endişe duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısıyla ilgili, "Gerilimin sıcak çatışmaya dönmesinden endişe duyuyoruz. Biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan, diyalog yollarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hindistan-Pakistan geriliminin sıcak çatışmaya dönmesinden endişe duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İlişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık"

Geçtiğimiz yıl Irak'a yaptığım ziyaret ile ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu güçlendirerek devam ettireceğiz. Irak ile Türkiye ilişkilerini kapsamlı olarak ele aldık, bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İş birliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşliğin temsili olarak telakki ediyoruz.

"Bölgemizin geleceğinde teröre yer yok"

Irak'ın huzurunu ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. Görüşmemizde güvenlik ve terörle mücadele konusunda önemle durduk. Irak'ın güvenliğini Türkiye'nin güvenliği saymaktayız. Irak ile terör örgütü PKK ile mücadele konusunda anlaştık, terörle iş birliğimiz üzerinde önemle durduk. Kimsenin Irak'tan Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını bir kez daha vurguladık. Irak ile ticaret hacmimiz geçen yıl 18 milyar dolara yaklaştık, ancak potansiyelimizin daha yüksek olduğu konusunda hemfikiriz. Kalkınma yoluna ilgi duyan ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz.

"Pakistan ile Hindistan arasında diyalog yollarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz"

Pakistan-Hindistan geriliminin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile önemli bir görüşmemiz oldu. Pakistan'ın uluslararası görüşme teklifini değerli buluyoruz. Biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyon düşürülmeli, diyalog yollarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz.

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