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TRT Haber 08.05.2025 16:37

İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık" dedi.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Murat Kurum'un başkanlığında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısının tamamlandığı belirtildi.

Bakan Kurum'un toplantıya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız. Komisyon siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek."

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Murat Kurum
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