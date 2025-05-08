İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Murat Kurum'un başkanlığında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısının tamamlandığı belirtildi.

Bakan Kurum'un toplantıya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız. Komisyon siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek."