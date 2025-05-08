Turkcell Süper Kupa, 4 takımla oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, organizasyonun 4 takımla, tarafsız sahada ve tek maç eleme usulüne göre yapılacağı belirtildi.

Açıklamada yarı final müsabakalarında lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig ikincisinin eşleşeceği ifade edildi.

TFF, Galatasaray'ın hem ligi ilk 2 sırada bitirmeyi garantilemiş olması hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesinden dolayı Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayacak ekibin de organizasyonda yer alacağını kaydetti.

Federasyon, takımların sezon öncesinde oynayacağı UEFA eleme maçlarının göz önüne alınarak Turkcell Süper Kupa müsabakalarının 2026 yılının ocak ayında yapılacağını duyurdu.

Turkcell Süper Kupa'da lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlar doğrultusunda eşleşmeler şu şekilde olacak:

Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonunun aynı takım olması halinde lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, lig ikincisi ile de lig üçüncüsü yarı finalde eşleşecek.

Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması halinde lig şampiyonu ile lig üçüncüsü, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig ikincisi yarı finalde eşleşecek.

Lig ikincisi ile Türkiye Kupası şampiyonunun aynı takım olması halinde lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig üçüncüsü yarı finalde eşleşecek.

Ligi ikincisi ile Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması halinde, lig şampiyonuyla Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig üçüncüsü yarı finalde eşleşecek.