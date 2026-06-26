Açık 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.06.2026 00:16

İBB Kültür AŞ yöneticisinin kaçırılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 10 oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İBB Kültür AŞ yöneticisinin kaçırılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 10 oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 2 şüpheli daha yakalandı.

Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 10'a yükselirken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında Kocaeli'de ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonda 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunun içinde bulunduğu tespit edilmişti.

Süreçte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 3 şüpheli daha yakalanırken, böylece gözaltı sayısı 8'e yükselmişti.

ETİKETLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay UCLG başkanı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:52
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 antrenör alacak
00:52
Dünya’nın ilk kıtalarını asteroitler engellemiş: Milyonlarca yılın sırrı çözüldü
00:34
Okullarda son ders zili bugün çalıyor
00:27
Tesla’ya bir otopilot davası daha: Texas’taki kazaya çifte soruşturma
00:02
Türkiye-ABD maçı TRT 1'de
23:15
Çelik, UCLG Başkanlığına seçilen Altay'ı tebrik etti
NATO güzergahında Türk savunma sanayii rüzgarı
NATO güzergahında Türk savunma sanayii rüzgarı
FOTO FOKUS
Venezuela'da art arda iki büyük deprem
Venezuela'da art arda iki büyük deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ