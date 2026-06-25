Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay UCLG başkanı oldu

Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen UCLG'nin Dünya Konseyi Toplantısı, Fas'ın Tanca kentinde gerçekleştirildi.

Seçimleri büyük farkla kazanarak, 2026-2029 dönemi UCLG Başkanı olan Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek.

Seçimin ardından konuşan Altay, Konya olarak dünyanın dört bir yanından 240 bin yerel yönetimi aynı çatı altında buluşturan UCLG'nin başkanlık seçimlerini büyük bir teveccühle kazanmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ülke adına büyük bir kazanım elde ettiklerini ifade eden Altay, "Bundan sonra tüm dünyadaki belediyeleri temsilen, özellikle başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyadaki insanların sesinin duyurulması, şehirlerimizde yaşayan insanların mutluluğunun artırılması için başta iklim değişikliği olmak üzere her türlü konuda fikir ve görüş beyan etmeye devam edeceğiz" dedi.

Altay, kendisine verilen görevin çok daha ötesinde, Konya'ya ve Türkiye'nin yerel yönetim anlayışına duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

"İnsanlığın ortak meselelerine karşı şehirlerin gücünü harekete geçirmek için daha güçlü çalışacağız"

Yeni dönem hedeflerinden de bahseden Başkan Altay, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde hedefimiz, dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan teşkilatımızı güçlendirmenin yanında, etkisini ve dönüştürücü gücünü daha da ileri taşımaktır. Dünyanın her bölgesindeki üyelerimizin bilgi, deneyim ve önceliklerini ortak bir güce dönüştüren, şehirlerin ve bölgelerin küresel karar alma süreçlerindeki rolünü daha görünür ve daha etkili kılan bir UCLG için çalışacağız. Bölge teşkilatlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirecek, üyelerimiz arasındaki işbirliğini derinleştirecek ve yerel yönetimlerin küresel gündemin şekillendirilmesindeki vazgeçilmez rolünü daha etkin bir şekilde savunacağız. Önümüzdeki dönemde iklim değişikliğinden göçe, su krizinden afetlere, yoksulluktan şehirler arasındaki eşitsizliklere kadar insanlığın ortak meselelerine karşı şehirlerin gücünü harekete geçirmek için daha güçlü çalışacağız."

"Şehirlerin huzurunu, güvenliğini ve insan onurunu savunmayı sürdüreceğiz"

Altay, Gazze'den İran'a, Lübnan'dan savaşların ve çatışmaların yaşandığı bütün coğrafyalara kadar milyonlarca insanın korkunun, yokluğun, göçün ve belirsizliğin ağır yükünü taşıdığını anlattı.

Hangi milletten, hangi inançtan ve hangi coğrafyadan olursa olsun, masumların dökülen kanının aynı acıyla yüreklere düştüğüne inandıklarını vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

"UCLG Başkanlığı dönemimizde, şehirlerin huzurunu, güvenliğini ve insan onurunu savunmayı sürdüreceğiz. Ateşkeslerin kalıcı barışa, geçici sükunetlerin adalete ve kardeşliğe dönüşmesi için şehirlerin ortak vicdanını harekete geçireceğiz. Bizim sözümüz, şehirlerin rekabet ederken aynı zamanda dayanışabileceği, yerel yönetimlerin küresel sorunların çözümünde daha güçlü sorumluluk üstlenebileceği yeni bir dünya tasavvurudur. Mazlumların duasını, Gazze'nin haklı davasını ve bütün insanlığın barış özlemini omuzlarımızda taşıyacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir şehrin kaderine terk edilmediği, hiçbir çocuğun savaşın gölgesinde büyümediği, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olduğu bir gelecek için var gücümüzle çalışacağız."

Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükselen Türkiye'nin yerel yönetim tecrübesini UCLG çatısı altında dünya şehirleriyle paylaşmaya devam edeceklerini aktararak, bu süreçte kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.