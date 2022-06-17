Uluslararası hukuk hiçe sayıldı, Avrupa iflastan kurtardı. Halkın üzerindeki borç yükü katlandı.

Helen Cumhuriyeti ya da diğer bir deyişle Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan...

Avrupa Birliği'nin (AB) en fakir ülkeleri arasında ancak Atina yönetimi silahlanma için harcamalarını arttırıyor.

Ekonomisi daralsa da savunma harcamaları kesilmiyor. 2021'deki savunma harcaması NATO ülkeleri arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 3,82'sine denk geldi.

Atina'nın silahlanma yarışı

NATO ülkeleri içindeki en yüksek oran olarak kaydedildi. Savunma için ödediği meblağ 8 milyar dolara ulaştı. Bu paranın yüzde 38'i ekipman alımları içindi.

Yunanistan'ın silahlanma hırsı sadece uçaklar için 3,3 milyar euroya mal oldu. Fransa'dan 24 savaş uçağı aldı. 12'si Fransa Hava Kuvvetleri'nin 15 yıldır kullandığı jetlerdi.

ABD ile de anlaşmalar yapıldı. F-35 savaş uçakları gündeme geldi.

Yunanistan silah tüccarları için rekabet sahasına döndü.

"Fransa, ABD'den intikam almak için Yunanistan'a jetleri sattı"

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında Fransa bu iş birliğini Avusturalya'ya biliyorsunuz bir denizaltı satarken Amerikan'nın devreye girmesi ile denizaltı satışının iptal edilmesi üzerine bir nevi Amerika'dan intikam almak amaçlı yaptığı bir hamleydi bu. Fransa'nın Rafale uçaklarını satmak ve bu da aslında Amerika ile Fransa arasındaki mücadelenin Yunanistan üzerinden sürdürülmesi şeklindeydi. Bunu Amerika'nın hazmedeceğini düşünmüyorum."

Atina yönetiminin Egedeki planı sır değil…

Türkiye'yi kıyılara hapsetmek istiyor.

Maksimalist politikalarından vazgeçmiyor. "Megali İdea" gibi hayali düşünceleri var.

Yunan tacizine Ege'de sürekli yenileri ekleniyor. 1996'da Kardak kayalıklarında yaşanan kriz iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi.

Denizde ve havada it dalaşları devam ediyor.

"Yunan uçakları 27 Nisan'da hava sahamızı ihlal etti"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunan uçakları 27 Nisan’da ana karamıza gelerek Datça, Didim, Dalaman’da hava sahamızı ihlal etti. Siz o kadar kilometre uzaktan, Yunanistan’ın ana karasından, Türkiye’nin ana karasına gelip hava sahamızı ihlal edeceksiniz, bundan sonra bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bunların radar görüntüleri var, müttefik ülkelerle de paylaştık. Biz de 28 Nisan’da bunların karşılığını verdik." açıklamasını yaptı.

Fahri Erenel, "Yunanistan'ın 5 deniz projesi vardır bu 5 deniz projesini Megali İdea ile birleştirerek hayata geçirmek istemektedirler. Bunun başında da Türkiye asla ve asla Ege Denizi içine sokmama yer almaktadır. Yunanistan aslında bu silahlanmaya kaynak ayırırken ABD, AB özellikle Fransa gibi ülkelerin koruması altında bu faaliyetlerini sürdürmektedir." dedi.

Yunanistan, Türkiye'nin savunma projelerinden endişe duyuyor

Savunma sanayinde devrim gerçekleştiren Türkiye'de yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 80'lere ulaşırken 750'nin üzerinde projede de çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin gururu İHA ve SİHA'lar dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapıyor.

Yunanistan ise ABD ve İsrail yapımı SİHA'ları kullanıyor.

Bu durum Yunanistan'ı da endişelendiriyor.

Fahri Erenel, "S-400'lerin Rusya'dan alınması Bora gibi füze sistemleri ve füze teknolojisindeki gelişmeler şu anda denizaltı sistemleri Piri Reis ve serisi olan denizaltıların, Anadolu amfibi uçak gemisi Trakya'nın şu anda kızağa konulmuş olması ve Türkiye'nin özellikle daha kısa mevzili boyutu olan denizaltılar sürat tekneleri,süratli insansız fiberglas botlar konusunda çok ileri gitmiş olması Yunanistan'ı ciddi şekilde endişelendirmektedir." şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın Türkiye korkusu

Üstelik endişe bununla da sınırlı değil.

Türkiye'nin ithal ettiği savunma sistemleri de Yunanistan'ın yakın takibinde. Engel olmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Fahri Erenel, "F-16 ları vermeyelim diye Amerikan temsilciler meclisine, denizaltılar konusunda işbirliği motor konusunda yaptığımız Almanya'ya da Scholz'a da Türkiye ile denizaltı konusunda ortak üretimin kesilmesi konusunda baskı yapıyorlar. Çünkü bu ikisi devam ettiği takdirde Türkiye bariz bir şekilde üstünlük elde etmiş olacak." dedi.

Yunanistan terör örgütlerine yuva oldu

Yunanistan'ın Türkiye nefreti bitmedi. Terör örgütlerine yuva oldu.

Kamplarda terörist yetiştirilmesine imkan sağladı.

Türkiye ve Yunanistan arasında hep gerginlik vardı. Ancak bugüne kadar savaş olmadı.

Türkiye Yunanistan kara sınırı Meriç nehri boyunca uzanan söz konusu kara sınırının Yunan tarafında daha önce göçmenlerin geçmesini engellemek için oluşturulan 40 kilometrelik demir çit, 120 kilometreye çıkarılacak.

Mavi Vatan'da Türkiye'nin olmadığı bir denklem mümkün değil

Yunan basınındaki iddialara bakıldığındaysa son dönemdeki atılan provokatif adımlar Yunanistan'da devam ediyor. Zira bu demir çitin hemen ön cephesinde 7 metre derinlikte ve 32 metre genişlikte toplamda 135 kilometrelik bir hendek kazıldığı iddia ediliyor ve söz konusu hendeğin 2010 yılında kazılmaya başlandığı söyleniyor. Aynı zamanda bu hendeklerin Türk tanklarının Yunanistan tarafına geçmesine engel olacağı iddiasında bulunuluyor.

Atina yönetimi Akdeniz'de Türkiye karşıtı bir ittifak oluşturma girişimi içinde. Ancak bunun pratikte karşılığı yok.

Zira Mavi Vatan'da Türkiyesiz bir denklem mümkün değil.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Kaan Alp Atasoy