Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İdeallerinize uzanan yolda sınavlar sadece bir basamak. Rehberiniz azim ve kararlılık olsun. Çocuklarının sınav heyecanına ortak olan ailelerimize de emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Emine Erdoğan YKS
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