Türkiye açısından stratejik öneme sahip orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda, “Üretimde Yapısal Dönüşüm” çağrısının değerlendirmeleri tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, değerlendirmeler sonucunda 21 projeyi destekleme kararı aldıklarını vurgulayarak bu projelerin ekonomiye 16 milyar 500 milyon TL katma değer sağlamasını öngördüklerini söyledi.

Makina sektörünün çağrıya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bakan Varank, “Destekleyeceğimiz projelerle ile pek çok yenilikçi ürün geliştirilecek ve kritik hammaddelerin üretimi artırılacak” dedi.

21 proje desteklenecek

Bakan Varank, dün Türkiye Makine Federasyonu’nun (MAKFED) Makine Zirvesi’nde sektör temsilcilerine bir müjdesi olduğunu söyleyerek Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı’nın sonuçlarını açıklayacaklarını duyurdu. Bakan Varank, bugün de çağrı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Varank, bağımsız değerlendirme firmaları ile komisyon incelemesi ve komite değerlendirmesi olmak üzere titiz bir değerlendirme sürecinin sona erdiğini belirterek 21 proje için kabul kararı verdiklerini söyledi. Bu 21 projenin Ar-Ge büyüklüğünün 87 milyon 500 bin TL olduğunu kaydeden Bakan Varank, “Üretime yönelik yatırım harcaması büyüklüğü 2 milyar 66 milyon TL ve toplam proje büyüklüğü de yaklaşık 2 milyar 700 milyon TL düzeyinde oluştu.

Projelerin tamamlanması ile 5 yıl içerisinde 16 milyar 500 milyon TL düzeyinde ekonomik katma değer sağlanmasını öngörüyoruz. Desteklenecek 21 proje ile pek çok yenilikçi ürünün geliştirilecek ve kritik hammaddeler üretilecek” ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilecek

Kritik ve katma değeri yüksek makine ve hammaddeler, yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Projeler kapsamında üretilecek ürünler ile üretim altyapısında dışa bağımlılık önemli ölçüde azaltılacak. Bütün sektörler açısından hem yatırım bileşenlerinde ithalat bağımlılığı azaltılacak hem de Türkiye için milli üretim teknolojileri geliştirilecek.

Destek kapsamında; sikloid redüktör, ısı değiştirici eşanjör, CNC işleme tezgâhları, sanayi tipi yuvarlak örgü makinesi, soğutma cihazı kompresörü, eksenel fanlar, sınai robotlar, enjeksiyon makinaları, çelikten sürgülü valflar, savunma sanayisine yönelik ürünler, alüminyum, bakır, nikel esaslı çeşitli kritik metal sanayi ürünleri gibi katma değeri yüksek kritik ürün ve teknolojilere yönelik yatırımlar yapılacak.

Makina sektörü kilit konumda

Üretimde Yapısal Dönüşüm çağrısına yoğun ilgi gösteren makine sektörü; gıda, tekstil, mobilya, otomotiv, tarım, inşaat, nakliye, kimya, uzay-havacılık ve savunma sanayisi gibi sektörleri doğrudan etkiliyor. Bu nedenle kilit bir konumda olan sektör, reel ekonomi için lokomotif bir rol üstleniyor.