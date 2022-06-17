Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile görüşen Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saraybosna'daki ilk görüşmemizi, Bosna Hersek İslam Birliği Reis-ül Uleması Husein Kavazovic ile gerçekleştirdik." ifadesine yer verdi.

Çavuşoğlu, daha sonra, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret ederek, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabri başında dua etti.

Merhum İzetbegoviç'in "Bizi toprağa gömmeye çalıştılar fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı" sözünü paylaşan Çavuşoğlu, "Kovaçi Şehitliği'nde, Boşnak halkının özgürlük mücadelesinin önderi Bilge Kral İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ettik. Bosna Hersek'in tüm kahraman şehitlerini saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizi toprağa gömmeye çalıştılar fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı..."



Kovaçi Şehitliği'nde, Boşnak halkının özgürlük mücadelesinin önderi Bilge Kral Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ettik.



Bosna-Hersek’in tüm kahraman şehitlerini saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/HWQw1gRBQP — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 17, 2022

Tarihi Başçarşı Meydanı'nı da ziyaret eden Çavuşoğlu'na yerel halk büyük ilgi gösterdi.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christin Schmidt ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, yarınki toplantılar öncesi görüşmenin faydalı olduğunu belirtti.

Türkiye olarak Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisini (OHR) en başından beri desteklediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Sizin liderliğiniz önemli ve Bosna Hersek'teki barış ve istikrar için önemli bir rolünüz var." diye konuştu.

Schmidt de Türkiye'nin Bosna Hersek'e desteğinin büyük olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek'teki temasları kapsamında Çavuşoğlu, Türk girişimcilerce 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde mezuniyet törenine katılacak. Çavuşoğlu, Bosna Hersek'teki resmi temaslarına yarın da devam edecek.