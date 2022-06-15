Yunanistan, Ege Denizi ve Meriç sınırında şiddet kullanarak göçmenleri geri itmeye devam ediyor.

Türkiye deniz ve kara sınırlarında yaşanan göçmen dramını uluslararası platformlarda defalarca gündeme getirdi. Ancak Atina göçmenleri geri ittiğini inkar etmeye devam ediyor.

Oxford Üniversitesinde görevli Yunan asıllı Hukuk Profesörü Pavlos Eleftheriadis, Yunanistan’ın bu tutumunu eleştirdi.

"Yunan yetkililerce gerçekleştirilen yasa dışı geri itmelere ilişkin yüzlerce durum rapor edildi"

Profesör Eleftheriadis, Politico gazetesinde, “Hukukun üstünlüğü Yunan sularında batıyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“Son yıllarda Yunan yetkililerce gerçekleştirilen yasa dışı geri itmelere ilişkin yüzlerce durum rapor edildi” ifadesini kullandı. Yunan hükümetinin hem tüm bu raporlar yanlış iddiasını hem de bunları Türkiye'nin propagandası gösterme çabalarını hatırlattı.

Yazısında söz konusu raporların Miçotakis hükümeti göreve gelmeden önce ortaya çıkmaya başladığı bilgisine de yer veren Pavlos Eleftheriadis, 2020 yılı Mart ayı başından itibaren ise geri itme yapıldığına dair tespitlerin arttığını belirtti.

"Güvenlik tehdidi değiller"

Yunanistan'da geri itmelere ilişkin yeterli soruşturma yapılmamasına da tepki gösteren Profesör Eleftheriadis, soruşturma başlatılması için Atina'ya çağrı yaptı.

Hukuk Profesörü Eleftheriadis, göçmenleri "güvenlik tehdidi" olarak tanımlayan Yunan hükümetinin bu tutumuna da tepki gösterdi ve "Aile ve çocukların bir güvenlik tehdidi olduğu iddiası tamamen temelsizdir. " dedi.