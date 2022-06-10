10 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan Meis Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Çıplak gözle bile görülebiliyor.



İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1947'de imzalanan Paris Antlaşması ile Yunanistan'a bırakılan adalardan...



On İki Ada’nın en doğusunda yer alan Meis’in stratejik önemi hayli büyük.



Doğu Akdeniz'de, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmazlık da burada düğümleniyor.



Atina, adalar çok küçük olsa dahi ana kara ile aynı deniz yetki alanına sahip olduğunu savunuyor.



Bu durum açık biçimde hem uluslararası hukuka hem de teamüllere aykırı.



"Meis için talep edilen deniz yetki alanı 40 bin kilometrekare"

Türkiye, Atina'nın bu konudaki tutumundan rahatsız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz’de ülkemiz anakarasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan’a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz.” dedi.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni hatırlatıyor.



Sınırlandırmanın eşit uzaklığa göre yapılamayacağına dikkati çekiyor.



Adalara ya hiç yetki tanınmaması ya da azaltılmış yetki tanınması tezini destekliyor.

Atina, Paris Antlaşması'nı çiğniyor, Meis'i silahlandırıyor

Meis ayrıca Paris Antlaşması uyarınca silahsızlandırılmış statüde.



Ancak Atina hem Lozan hem de Paris Antlaşmaları bağlamında silah barındırılmaması gerektiği halde, adayı silahlandırdı.

Askeri hareketlilik 2020'de kaydedilmişti



Tıpkı benzer şekilde silahlandırdığı 15 Ege adasında olduğu gibi. Adadaki askeri hareketlilik 2020’de TRT Haber tarafından da görüntülendi.

Yunan askerlerin adaya sevkiyatına ait görüntüler, uluslararası ajanslarda da yer aldı.

Yunan yetkililer tahrik ediyor

Silahlanmanın yanı sıra Yunan yetkililer de Meis’e sık sık provokatif ziyaretler yapıyor.



Yunanistan Cumhurbaşkanı, adaya F-16 savaş uçakları eşliğinde askeri helikopterle indi.