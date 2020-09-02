TRT ekipleri Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri izleyicilerine yakından aktarabilmek için bölgedeki nöbetlerini sürdürüyor.

TRT World ekibi de Antalya'nın Kaş ilçesinde gelişmeleri yakından takip ediyor.

Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.

Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

TRT World ekibi Yunan askerlerini görüntüledi

TRT World ekibi Meis Adası'ndaki Yunan askerlerini teleobjektifi ile görüntüledi.

Görüntülerde Yunan askerlerinin askeri araçla yüksek bir tepeye çıktığı, araçtan inen bir askerin Yunan bayrağı altındaki bir noktaya ilerlediği görülüyor.

TRT World ekibi, Meis Adası'ndaki Yunan askerlerini görüntüledi. Detayları @trthaber muhabiri Hüseyin Günay aktardı. pic.twitter.com/Cq62XlFYuE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2020

Bölgede sıcaklığın fazla olması nedeniyle buharlaşma adanın yakından görüntülenmesine izin vermiyor.