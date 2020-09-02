Siyasetçi ve bilim insanı Prof. Dr. Arif Ersoy vefat etti
Ünlü siyasetçi ve bilim insanı Prof. Dr. Arif Ersoy, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara’da vefat etti. Ersoy, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın en yakın yol arkadaşlarındandı.
Milli Görüş camiası, önemli bir ismini yitirdi. Prof. Dr. Arif Ersoy, kalp yetmezliği sebebiyle 72 yaşında hayata veda etti. Ersoy, Necmettin Erbakan'ın yakın yol arkadaşıydı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ersoy'un vefatından dolayı taziye mesajı yayınladı:
"ESAM’da bir dönem birlikte çalıştığımız, eski Çorum Belediye Başkanı, İslam ekonomisi üzerine kıymetli çalışmalar yapan hocamız, Prof. Dr. Arif Ersoy dâr-ı bekâya irtihal etmiştir. Cenab-ı Hak rahmet eylesin; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
ESAM’da bir dönem birlikte çalıştığımız, eski Çorum Belediye Başkanı, İslam ekonomisi üzerine kıymetli çalışmalar yapan hocamız, Prof. Dr. Arif Ersoy dâr-ı bekâya irtihal etmiştir. Cenab-ı Hak rahmet eylesin; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/lGHKh1Ewum— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 1, 2020
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise mesajında "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn. Değerli büyüğümüz, Milli Görüş'ün emektarlarından Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız Hakk'a yürüdü. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlara sabır versin." ifadelerini kullandı.
İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) September 1, 2020
Değerli büyüğümüz, Milli Görüş'ün emektarlarından Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız Hakk'a yürüdü. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlara sabır versin. pic.twitter.com/OWXbzFMinb
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da duyduğu derin üzüntüyü paylaştı:
"Milli Görüş hareketinin duayenlerinden, Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy hocamızın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
Milli Görüş hareketinin duayenlerinden, Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy hocamızın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) September 1, 2020
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/OIkugz8mTz
Erbakan'ın ekonomi programı adil düzenin teorisyenlerinden olan Ersoy, çeşitli üniversitelerde akademisyenlik görevinde bulundu. 1994 ve 2002 yılları arasında Çorum Belediye Başkanlığı yaptı.
Ersoy'un Çorum'da toprağa verilmesi bekleniyor.
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