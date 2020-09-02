Milli Görüş camiası, önemli bir ismini yitirdi. Prof. Dr. Arif Ersoy, kalp yetmezliği sebebiyle 72 yaşında hayata veda etti. Ersoy, Necmettin Erbakan'ın yakın yol arkadaşıydı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ersoy'un vefatından dolayı taziye mesajı yayınladı:

"ESAM’da bir dönem birlikte çalıştığımız, eski Çorum Belediye Başkanı, İslam ekonomisi üzerine kıymetli çalışmalar yapan hocamız, Prof. Dr. Arif Ersoy dâr-ı bekâya irtihal etmiştir. Cenab-ı Hak rahmet eylesin; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

ESAM’da bir dönem birlikte çalıştığımız, eski Çorum Belediye Başkanı, İslam ekonomisi üzerine kıymetli çalışmalar yapan hocamız, Prof. Dr. Arif Ersoy dâr-ı bekâya irtihal etmiştir. Cenab-ı Hak rahmet eylesin; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/lGHKh1Ewum — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 1, 2020

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise mesajında "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn. Değerli büyüğümüz, Milli Görüş'ün emektarlarından Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız Hakk'a yürüdü. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlara sabır versin." ifadelerini kullandı.

İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn.



Değerli büyüğümüz, Milli Görüş'ün emektarlarından Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız Hakk'a yürüdü. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlara sabır versin. pic.twitter.com/OWXbzFMinb — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) September 1, 2020

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da duyduğu derin üzüntüyü paylaştı:

"Milli Görüş hareketinin duayenlerinden, Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy hocamızın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Milli Görüş hareketinin duayenlerinden, Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy hocamızın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/OIkugz8mTz — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) September 1, 2020

Erbakan'ın ekonomi programı adil düzenin teorisyenlerinden olan Ersoy, çeşitli üniversitelerde akademisyenlik görevinde bulundu. 1994 ve 2002 yılları arasında Çorum Belediye Başkanlığı yaptı.

Ersoy'un Çorum'da toprağa verilmesi bekleniyor.