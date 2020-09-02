Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ele geçirilen mayın ve EYP'lerin METİ timlerince kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtildi.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; bölücü terör örgütü PKK’ya ait; 9 adet EYP düzeneği ve 3 adet M14 antipersonel mayını ele geçirdi.



Ele geçirilen mayın ve EYP düzenekleri METİ Timimizce kontrollü bir şekilde imha edildi. pic.twitter.com/bw1aYH1rlg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2020

Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 9 adet EYP düzeneği ve 3 adet M14 antipersonel mayını ele geçirdi. Ele geçirilen mayın ve EYP düzenekleri METİ timimizce kontrollü bir şekilde imha edildi." ifadelerine yer verildi.