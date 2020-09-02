Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu yakalandı, örgütün katliam planları da deşifre oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi'ye konuştu.

Bakan Soylu, “İstanbul’da Ayasofya Camii’ne ve birtakım ekonomik yerlere, aynı zamanda birtakım derneklere yönelik, yani Türkiye’nin içini karıştırabilecek yerlerle ilgili DEAŞ terör örgütü uzun zamandır, neredeyse 1-1,5 aydır sürekli olarak kendi içinde bir hazırlık yapıyordu." dedi.

Ayasofya'ya saldırı planı, arkasındaki networkü gösteriyor

Ayasofya Camii'ne yönelik saldırı planları açığa çıkan terör örgütünün arkasındaki güce işaret eden Soylu, şu açıklamayı yaptı:

"DEAŞ eğer radikal bir örgütse Ayasofya ile ilgilenmemesi gerekiyor. Bir türbeyle ilgilenebilir. Kendine ait farklı bir bakış açısı olabilir ve hep oldu. Türbelerle ilgili eylemlilik arayışları söz konusu oldu. Ama Ayasofya ile ilgili iddia ortaya koymalarını, DEAŞ'ın arkasındaki networkü göstermesi açısından iyi değerlendirmek gerekiyor.”

Siyasetçileri kaçıracaklardı

Ve terör örgütü DEAŞ'ın siyasileri kaçırma planı. Ekipler bu planla örgütün hedefini çözdü. Suriye'deki kamplarda çok sayıda DEAŞ'lı terörist var. Siyasileri tehdit aracı olarak kullanıp, teröristlerin serbest kalmasını amaçladı.

Elebaşı Mahmut Özden'in ele geçirilmesiyle birlikte 11 terörist daha yakalandı.

Teröristlerin İstanbul Emniyeti'ndeki sorgusu sürüyor.