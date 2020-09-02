AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması kararını değerlendirdi.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir.

Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gaspedemez.

Türkiye garantör ülke olarak KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır; hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC’ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir."