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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik mesajı gönderdi.
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan eskişehir eskişehir'in kurtuluşuSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 10:58
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