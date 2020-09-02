Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi birinci dalganın ikinci pik seviyesinde sürüyor. Vaka artışları 1500'ün üzerine, vefatlar ise 40'ın üzerine çıktı.

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide COVID-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929'a yükseldi.

Vaka artışı kısıtlama getirecek mi?

Artan ölüm ve vaka oranları yeni tedbirleri getirecek mi, yeni kısıtlama kararları olacak mı? Ankara'daki Türkiye ortalamasının üzerindeki artış ve yine yüz yüze eğitim başlığı kurulun gündeminde olacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu bu gündemlerle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Saat 17.00'de başlayacak toplantı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.