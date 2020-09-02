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3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 3 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 144'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, 3 terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
6 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen her üç örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi.
3 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 144'e yükseldi.
Etiketler: son dakika İçişleri Bakanlığı ikna çalışmalarSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 09:13
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