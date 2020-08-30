Ajans, kamuflajlı ve silahlı askerlerin Blue Star adlı gemiye bindikleri ve indikleri anlara dair fotoğrafları yayımladı.

[Fotoğraf: AFP]

Fotoğraflara ait notlarda, Meis'in Türkiye'ye sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunduğuna da vurgu yapıldı.

[Grafik: TRT Haber]

[Fotoğraf: AFP]

[Fotoğraf: AFP]

Yunanistan, Ege adalarının silahlandırılmasına yönelik yasağı 1960’lardan beri ihlal ediyor.

Askeri statüde olmayan 23 adadan 16'sını anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Atina yönetimi, Limni, Midilli, Rodos, Sakız, Sisam ve İstanköy gibi adalarda on binlerce silahlı kuvvet bulunduruyor.

Bu adaların silahsızlandırılması halen yürürlükte olan 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmalarının teminatı altında.